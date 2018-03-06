محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصناعة تكرم موظفات الوزارة والجهات التابعة لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة صنعاء - سبأ:

كرمت وزارة الصناعة والتجارة اليوم بصنعاء موظفاتها بالوزارة وعدد من الجهات الواقعة تحت اشرافها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ8 من مارس من كل عام.



وفي الحفل الذي نظمته الإدارة العامة للمرأة بالتعاون مع نقابة الموظفين بالوزارة أكد وكيل قطاع خدمات الإعمال بالوزارة عبد الاله شيبان أن الأحتفال بهذه المناسبة تكريما للدور الذي تبذله المرأة في بيتها ومدرستها ووظيفتها ومشاركتها بشكل كبير في معظم الإعمال الزراعية وجزء كبير من الاعمال التي يؤديها الرجل في حياته اليومية.



وأشار إلي إن وزارة الصناعة والتجارة كان لها السبق من بين الجهات الحكومية من حيث عدد المرأة العاملة والصانعة للقرار وهي محل احترام وثقة كبرى ويقع عليها جزء كبير من خدمات الاعمال والمرتبطة بأهم واختصاصات الوزارة .



ولفت إلى إن تلك الثقة لم تأتي من فراغ بل اتت من اشتراطات ومعايير توفرت في هذه المرأة افتقدها بعض الموظفين من الرجال وإنه يجب الحرص على أن يكون هناك استمرارية للأداء المتميز لتحقيق نقلة نوعية في جميع مهام وأنشطة الوزارة.



وقال " أننا نطمح في ان يكون هناك للمرأة جزء كبير فيما يتعلق بتقديم خدمات الاعمال ولذلك نحن في قطاع الاعمال نعمل على سياسة احلال المرأة التدريجي للمهام بحيث نصل إلى احلال بنسبة كاملة في المهام التي نطلب منها ان تؤدى من بداية الدوام إلى نهاية الدوام وكذا الخدمات اللاحقة المرتبطة باستقبال الجمهور".



وأوضح شيبان أن المرأة لها في الامة الاسلامية منذ فجر الاسلام مكانة واحترام نظراً لدورها الهام في الحياة الانسانية وإلى اهمية أن لا تنسى المرأة بعد الاحتفال باليوم العالمي لاسيما وأنها اصبحت اليوم تعمل إلي جنب الرجل ويجب احلالها في المكان الذي يجب إن تكون فيه.



وقال " المرأة اصبحت اليوم الاستاذ والعالم والمسؤول والوزير والقاضي والسفير ولنا في الشعب اليمني امثله منها ذكر في القرآن كبلقيس ومنها ماذكر في التاريخ كأروى بنت احمد الصليحي الذي حكمت البلاد في حقبة من الزمن ".



وأعتبر شيبان دور المرأة في اليمن ليس ذلك الدور الذي ينظر اليه كدور ثانوي وإنما هو دور أساسي وفعال ومطلوب منها المزيد من الجهود وتقديم الافضل لتحقيق نتائج فاعلة في المجتمع.



وأشاد بدور وجهود الادارة العامة للمرأة لتنظيم هذه الفعالية التي اتسمت بالشمولية في التكريم والاعتزاز بدور كل موظفة وفقاً عملها واختصاصاها.



من جانبها اعتبرت مدير عام المرأة بالوزارة فدوى نعمان أن البناء الانساني لا يمكن ان يتم الا بالمشاركة الفعالة للمرأة في شتي مناحي الحياة .. مشيرة إلى تزايد معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي في سوق العمل بسبب تضاعف الاوضاع الغير المستقرة والصراعات في العديد من المناطق التي ادت إلى تزايد الاعباء الاضافية على المرأة.



وأكدت أن النزوح بسبب الاوضاع دفع المرأة للقيام بدور المعيل لتوفير متطلبات الاسرة وتحمل كل الاعباء للحفاظ على الاسرة من التخبط نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي.



وقالت " لا شك أننا في سباق مع المستقبل وبالرغم من محاولاتنا ومكتسباتنا لكن لا نزال نحتاج إلى قوه دافعة إلى الامام ونحتاج دعما وتشجيعا لكل سيدات المجتمع اليمني من خلال خلق فرص العمل للتغلب على المعوقات التي تقف في وجه المرأة وإعطائها مساحة اكبر للمشاركة وحشد الدعم".



وناشدت فدوى نعمان أصحاب الافكار والحلول الغير تقليدية إلى ايجاد سبل سريعة لإحداث التغيير اللازم وخلق واقع جديد للمرأة اليمنية ودعمها لتحقيق الاستمرار في العطاء من خلال أعطائها كل حقوقها والتزامها بواجباتها.



تخلل الحفل عرض مصور لأهم انشطة وفعاليات الادارة العامة للمرأة في الوزارة خلال الفترة السابقة .. كما القيت قصيدة شعرية عبرت في مضمونها عن مكانة المرأة في الاسلام وأهميتها كعنصر فاعل في المجتمع.



وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التقدير وتكريم جميع موظفات الوزارة وعدد من موظفات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بهذه المناسبة.



حضر الحفل وكلاء ومدراء العموم بوزارة الصناعة والتجارة ورئيس نقابة الموظفين بالوزارة عبد المنعم المفتي وعدد من الموظفين بالوزارة.

سبأ [07/مارس/2018]سبأ