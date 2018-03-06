ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 07 - مارس - 2018 الساعة 06:00:36م
الرئيس الصماد يلتقي مشائخ بني الحارث بأمانة العاصمة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ ووجهاء مديرية بني الحارث بحضور أمين العاصمة حمود عباد وذلك في إطار جهود المصالحة التي تسعى القيادة السياسية إلى تطبيقها على الواقع.
الصين تدعو الكوريتين الى "اغتنام الفرصة"
دعت الصين الكوريتين الى "اغتنام فرصة" التقارب الحاصل بينهما والذي توّج، امس الثلاثاء بالاعلان عن قمة ثنائية ستجمع قريبا زعيميهما، للعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم مضادة على منتجات أمريكية
هدد الاتحاد الأوروبي امس الاثنين باتخاذ إجراءات ثأرية من خلال فرض رسوم على منتجات أمريكية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومينيوم الأوروبيين.
ريال مدريد وليفربول يتأهلان لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
تأهل فريقا ريال مدريد الإسباني وليفربول الانجليزي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوز الريال على مضيفه باريس سان جيرمان 2 / 1، وتعادل ليفربول سلبا مع بورتو البرتغالي في إياب دور الستة عشر من المسابقة.
آخر الأخبار:
أمين محلي عمران يطلع على أداء المعهد العالي للعلوم الصحية
مناقشة آلية الحفاظ على اراضي وممتلكات الدولة بمحافظة صنعاء
فعالية بمديرية الظهار بإب تدشينا للمرحلة الثانية من حملة التعبئة
مناقشة سبل توفير مادة الغاز المنزلي بعمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الاحتياجات الإنسانية بمحافظة ذمار
[07/مارس/2018]
ذمار - سبأ:
 ناقش لقاء بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي وضم منسقية الشئون الإنسانية باليمن "الأوتشا" وممثلي الكتل الانسانية المتطلبات الانسانية الملحة للمحافظة وخطط الاستجابة الانسانية.

واستعرض اللقاء بحضور وكيلي المحافظة محمد عبدالرزاق ومحمود الجبين، ومدراء عموم المكاتب الخدمية ومدراء المديريات، الاحتياجات الإنسانية والأساسية الملحة التي تتطلبها مختلف القطاعات بالمحافظة وبما يخفف من الاثار الانسانية التي فرضها العدوان والحصار.

وخلال اللقاء اشار المحافظ المقدشي إلى التحديات التي تواجه المحافظة جراء الضغط على الخدمات نتيجة ارتفاع أعداد النازحين الى المحافظة والتوسع العمراني، بالإضافة الى جرائم العدوان التي طالت الانسان والممتلكات والمنشأت الخاصة والعامة وما خلفته من آثار كارثية على المجتمع بشكل عام.

وتطرق الى ما خلفه الحصار من اضرار كبيرة انعكست سلبيا على مختلف القطاعات وخاصة القطاع الزراعي والذي يعد سلة غذاء اليمن، وكذا تدني مستوى أداء المؤسسات الخدمية بسبب شحة الموارد وقلة المشتقات النفطية وارتفاع اسعارها.

وأشار المحافظ المقدشي الى احتياجات المحافظة التي يتطلب ان يكون للمنظمات دور في توفير تمويلات لها في مجالات المياه والبيية والصرف الصحي والصحة العامة والتعليم .

وبين ان المحافظة تواجه تحديات انسانية كبيرة في القطاع الصحي والمتمثل في نقص الادوية والمحاليل الطبية وأدوية الامراض المزمنة وأدوية ومحاليل مرضى الفشل الكلوي.

ولفت إلى أن محافظة ذمار تواجه تحديات بيئية كبيرة جراء طفح الصرف الصحي وتهالك شبكات المياه والحاجة الى اعادة تأهيل مقلب المخلفات.

وأكد محافظ ذمار استعداد السلطة المحلية تقديم التسهيلات اللازمة بما يمكن المنظمات من القيام بدورها الإنساني على أن تكون تدخلاتها ملموسة تسهم في تخفيف معانات المواطنين ..

موكدا على اهمية تنسيق عمل كافة المنظمات مع السلطة المحلية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة.

وخلال اللقاء قدم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي سمير المذحجي عرضا عن ابرز الاحتياجات الانسانية الملحة والتدخلات القائمة والأولويات التي تتطلبها المحافظة في مختلف القطاعات.

واستعرض التدخلات المحدودة التي تضمنتها خطة الاستجابة الانسانية والجوانب التي تم اغفالها.

بدوره أكد منسق الاوتشا أسيد المروني استعداد المنسقية عرض المتطلبات الانسانية على المنظمات الدولية والبحث عن التمويلات وبما يسهم في التخفيف من آثار الازمة الانسانية.

حضر اللقاء ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
أمين محلي عمران يطلع على أداء المعهد العالي للعلوم الصحية
مناقشة آلية الحفاظ على اراضي وممتلكات الدولة بمحافظة صنعاء
فعالية بمديرية الظهار بإب تدشينا للمرحلة الثانية من حملة التعبئة
مناقشة سبل توفير مادة الغاز المنزلي بعمران
تدشين مشاريع رصف وسفلتة الشوارع بمديريتي السبعين والوحدة
تكريم أوائل الطالبات بمدرسة وفاء إدريس في المشنة بإب
اجتماع بصعدة يناقش احتياجات مديرية منبه الحدودية
اجتماع برئاسة وزير الأشغال يناقش أعمال تنفيذ مشاريع الطرق بصنعاء
مناقشة خطة تنفيذ مشاريع خدمية بمدينة إب
مناقشة العملية التعليمية بمدارس البنات بمديرية بذمار
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يعاود استهداف مزارع المواطنين بالحديدة
[06/مارس/2018]
وقفة بمديرية خارف بعمران لإعلان المصالحة والتفرغ للعدوان
[06/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديريتي التحتيا والجراحي
[06/مارس/2018]
طيران العدوان يشن تسع غارات على حجة
[06/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديريتي التحتيا والجراحي
[06/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by