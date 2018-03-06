محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء للخطباء بأمانة العاصمة لمناقشة سلوكيات النظافة والحفاظ على البيئة صنعاء ـ سبأ:

عقد بصنعاء لقاء موسع لخطباء المساجد والمرشدات من مديريات أمانة العاصمة لمناقشة دور الخطاب الديني في غرس قيم وسلوكيات النظافة والحفاظ على البيئة نظمها صندوق النظافة والتحسين بالأمانة بالتنسيق مع مكتب الأوقاف والإرشاد.



ويهدف اللقاء الذي حضره رئيس لجنة لشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل الامانة لقطاع الوحدات الادارية علي القفري ومدراء مكاتب الأوقاف بالمديريات بمشاركة 300 من الخطباء والمرشدات ، إلى نشر رسالة التوعية البيئة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والأحياء والأرصفة والجزر الوسطية والمرافق والحدائق العامة باعتبارها مسؤولية مجتمعية تخص المجتمع .



وفي اللقاء أكد وكيل الامانة لقطاع البلديات والبيئة المهندس عايض الشميري أن أمانة العاصمة من أكبر المدن اليمنية وتعاني من التوسع السكاني ,بالإضافة إلى اعدد النازحين والوافدين من كافة المحافظات نتيجة العدوان .



ودعا وكيل أمانة العاصمة الشميري إلى تعاطي المجتمع مع جهود المبذولة لبقاء امانة العاصمة مدينة نظيفة بما يليق بها عاصمة لدولة اليمن الموحد .



وأعرب عن أمله في أن يكون هناك دور ملموس للخطباء والمرشدات في توعية المجتمع بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة .



من جانبه حث وكيل وزارة الأوقاف والارشاد صالح الخولاني الخطباء والمرشدين والمرشدات القيام بدورهم باعتبارهم اكثر التصاقا بالمجتمع من خلال دور العبادة خاصة أيام الجمع التي يحتشد في المصلون لتأدية صلاة الجمعة بشكل كبير وملحوظ.



بدوره أوضح مدير عام دار رعاية الأيتام الدكتور محمد الخزان أن الخطباء والمرشدات بأمانة العاصمة يعول عليهم في دعم جهود أمانة العاصمة في نشر التوعية بالنظافة كسلوك بين أوساط المواطنين .



فيما استعرض مدير مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش الخطوات المتبعة لتعزيز جهود أظهار امانة العاصمة بالمظهر اللائق باعتبارها واجهة اليمن .. لافتا بهذا الصدد إلى أن النظافة بالعاصمة تمر بخطوات تتمثل بجمع المخلفات الصلبة يدويا وآليا وترحيلها عبر نظام الجمع المباشر من المنازل والمحلات التجارية تليها عملية رفع التجمعات والتراكمات لمخلفات النظافة والترابية .



وذكر المهندس جحيش أن 20 منطقة نظافة بالعاصمة صنعاء تقوم برفع كمتوسط يومي ألف و 512 طنا فيما يتم مخلفات النظافة بمتوسط (1250 ـ 1400) طن باليوم.



وثمن المهندس جحيش اهتمام قيادة الامانة وعمل المعالجات والحلول اللازمة لكل ما يعترض سير عملية النظافة خاصة ما يتعلق باستمرار صرف مرتبات ومستحقات جميع العاملين في قطاع النظافة والبيئة بصورة شهرية إلى جانب استمرار خدمات التأمين الصحي , بالإضافة إلى تأهيل وتوفير الاحتياجات والإمكانات الضرورية واللازمة من توفير مادة الديزل المطلوبة



لتشغيل معدات وآليات النظافة وقطع الغيار والإطارات وغيرها من مستلزمات الصيانة .



فيما أكد مدير عام التوعية البيئية بالأمانة أنه تم استهدف نحو 47 الف طالب وطالبة في الف و395 شعبة تعليمية من مدارس العاصمة صنعاء وذلك من خلال ألقاء 793 محاضرة توعوية عن أهمية النظافة والحفاظ على البيئة وتعليمهم على الأساليب السليمة للفرز المنزلي للمخلفات وكيفية التخلص الآمن منها .



تخلل اللقاء عرض باوربونت لأبرز المشاكل والأدوار وعرض فلم " يوم آخر تحت الشمس " معاناة عامل النظافة طوال اليوم في رفع المخلفات من الاحياء.



حضر اللقاء وكيلا الامانة المساعدين ناجي القوسي ومحمد الشامي ومدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد إبراهيم الخطيب ومدير مكتب التربية بامانة العاصمة زياد الرفيق وعدد من المعنيين.



سبأ [07/مارس/2018]سبأ