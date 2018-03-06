محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سبل تعزيز جوانب الحفاظ على كابلات الاتصالات بصنعاء صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل اول المحافظة حميد عاصم، سبل تعزيز جوانب الحماية والحفاظ على كابلات الاتصالات الممتدة بالمحافظة .



واستعرض الاجتماع بحضور مدير مكتب الاتصالات بالمحافظة المهندس عبدالرزاق مشحم ، آليات تنظيم اعمال الحفر في مناطق امتداد الكابلات وطرق ووسائل تجنب تعرضها لأي اضرار.



واكد الاجتماع اهمية التنسيق والتعاون فيما بين المجتمع المحلي والعقال والمشائخ ، ومكتبي الاتصالات والاشغال ، لتبادل المعلومات المتصلة بمسار تلك الخطوط ومنع الحفريات العشوائية .



ونوه الاجتماع بضرورة التقيد بالجوانب الفنية المتعلقة بأعمال البناء والحفر ، والتعامل بمسؤولية وحرص لحل أي اشكالات قد تواجه آليات المتابعة والعمل لحماية تلك الكابلات .



وشدد الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والعمل على مساندة جهود الدولة في تطوير وتحسين الخدمات العامة واصلاح وترميم ما خرب منها بسبب العدوان ومن ضمنها خدمات الاتصالات .



واشار الاجتماع الى ضرورة تشكيل غرفة عمليات بمنطقة بيت بوس واعداد جداول مناوبة للتواصل الدائم مع لجنة تلقي البلاغات لضبط اي عملية جرف للكابلات.

سبـأ [06/مارس/2018]سبـأ