محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ عبدالله باسرده صنعاء - سبأ :

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الشبوانية الخيرة الشيخ عبدالله علي بن براك باسرده، الذي وافاه الأجل إثر نوبه قلبية بعد حياة حافلة بالعطاء تجاه وطنه ومجتمعه.



وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد الدكتور أحمد وإخوانه محمد والمهندس علي والدكتور رامي والدكتور أيمن والدكتور عمار ومهند ويوسف وأصيل، وكافة آل باسرده في الوطن والمهجر بهذا المصاب.



وأشاد بالأعمال الخيرية للفقيد بن براك وعمله الدؤوب في إصلاح ذات البين وتكريس الألفة والمحبة في أوساط المجتمع.



وابتهل رئيس الوزراء إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون "

سبـأ [06/مارس/2018]سبـأ