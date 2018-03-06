محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة التحضيرات لتنفيذ حملة التحصين ضد الدفتيريا في إب إب - سبأ :

ناقش اجتماع صحي بمحافظة إب اليوم برئاسة نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عمار المتوكل التحضيرات الجارية لتنفيذ حملة التحصين ضد مرض الدفتريا الأسبوع المقبل .



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير التحصين الدكتور اسماعيل الشويطر ومشرفي التحصين ومنسقي الترصد ومدير التثقيف الصحي و مدراء الصحة والمشرفين بالمديريات المستهدفة ( الظهار ، ريف إب، ، يريم ،جبلة ، السياني، السدة ، السبرة ) ، إلى الاستعدادات لتنفيذ البرنامج التدريبي لمنفذي الحملة خلال اليومين القادمين ، وتم تسليم اللقاحات ومستلزمات الحملة .



وأوضح مساعد مدير التحصين بالمحافظة عبدالحكيم الدهمش في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن الحملة تستهدف تحصين 242 ألفاً و564 طفلاً وطفلة من سن ستة أسابيع إلى 15 عاماً ، بالإضافة إلى إعطاء اللقاح الخماسي من عمر ستة أسابيع إلى مادون السابعة من العمر ، ولقاح تي دي من سبع سنوات إلى 15 عاماً لعدد 245 ألفاً و 940 طفلاً وطفلة .



وأشار إلى أنه ينفذ الحملة 155 فريقاً ثابتاً و 230 فريقاً متحركاً يشرف عليها 193 مشرف فرق و سبعة مشرفين مركزيين وستة من المحافظة .



وحث الدهمش أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم للتحصين ضد مرض الدفتريا القاتل الذي لا يكافح إلا بالتحصين .

سبـأ [06/مارس/2018]سبـأ