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آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 11:55:50م
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مناقشة التحضيرات لتنفيذ حملة التحصين ضد الدفتيريا في إب
[06/مارس/2018]
إب  - سبأ :
 ناقش اجتماع صحي بمحافظة إب اليوم برئاسة نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عمار المتوكل التحضيرات الجارية لتنفيذ حملة التحصين ضد مرض الدفتريا الأسبوع المقبل .

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير التحصين الدكتور اسماعيل الشويطر ومشرفي التحصين ومنسقي الترصد ومدير التثقيف الصحي و مدراء الصحة والمشرفين بالمديريات المستهدفة ( الظهار ، ريف إب، ، يريم ،جبلة ، السياني، السدة ، السبرة ) ، إلى الاستعدادات لتنفيذ البرنامج التدريبي لمنفذي الحملة خلال اليومين القادمين ، وتم تسليم اللقاحات ومستلزمات الحملة .

وأوضح مساعد مدير التحصين بالمحافظة عبدالحكيم الدهمش في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن الحملة تستهدف تحصين 242 ألفاً و564 طفلاً وطفلة من سن ستة أسابيع إلى 15 عاماً ، بالإضافة إلى إعطاء اللقاح الخماسي من عمر ستة أسابيع إلى مادون السابعة من العمر ، ولقاح تي دي من سبع سنوات إلى 15 عاماً لعدد 245 ألفاً و 940 طفلاً وطفلة .

وأشار إلى أنه ينفذ الحملة 155 فريقاً ثابتاً و 230 فريقاً متحركاً يشرف عليها 193 مشرف فرق و سبعة مشرفين مركزيين وستة من المحافظة .

وحث الدهمش أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم للتحصين ضد مرض الدفتريا القاتل الذي لا يكافح إلا بالتحصين .

سبـأ
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