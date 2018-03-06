محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل حول إدارة مشاريع خطط الاستجابة الإنسانية بصنعاء صنعاء - سبأ :

نفذت منظمة نساء للحقوق والتنمية اليوم بصنعاء ورشة عمل حول إدارة مشاريع خطط الاستجابة الإنسانية وآلية التخاطب مع المنظمات الدولية.



تناولت الورشة التي شارك فيها أكثر من 30 من أعضاء منظمة نساء للحقوق والتنمية وعدد من ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، آلية إدارة المشاريع الإنسانية التي تلامس حاجة الناس في هذه الظروف ومنها توفير الأمن الغذائي ومساعدة الفئات الأشد ضعفا والأكثر فقرا وخصوصا النساء .



وأشارت مديرة المنظمة سماح الكبسي إلى أهمية الورشة في ظل الظروف الراهنة جراء العدوان والحصار وتفاقم الوضع الإنساني وتردي الوضع المعيشي للمواطنين.



وأشار المشاركون في الورشة إلى أهمية تنظيم مثل هذه الدورات وورش عمل لتطوير قدراتهم في مجال العمل الإنساني والحقوقي ومساعدة المجتمع وفقا للأولويات الملحة والاحتياجات المعيشية الضرورية وتعزيز مبدأ التكافل والتراحم .

سبـأ [06/مارس/2018]سبـأ