[06/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
دشنت بمديرية همدان محافظة صنعاء حملة رفع مخلفات البناء في عدد من الشوارع.
وأوضح مدير مكتب الاشغال بالمديرية المهندس جميل السريحي أن الحملة تواصل رفع مخلفات البناء في الشوارع الفاصلة مع أمانة العاصمة وعدد من الأحياء في المديرية كمرحلة أولى .
وثمن تعاون قيادة المحافظة ومكتب الأشغال والسلطة المحلية بالمديرية واهتمامها في إنجاح الحملة .. مشيدا بدور المواطنين وعقال الحارات في التعاون مع أعمال النظافة.
ونوه بدور العاملين والفرق الميدانية وجهودهم في رفع المخلفات والأتربه والحفاظ على البيئة.
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