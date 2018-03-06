محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمديرية خارف بعمران لإعلان المصالحة والتفرغ للعدوان عمران - سبأ :

نظمت بمديرية خارف محافظة عمران اليوم وقفة قبيلة لإعلان مصالحة بين القوى السياسية والقبلية بالمديرية.



وأكد اللقاء الذي حضره الشيخ صادق أبو شوارب ومدير المديرية حسين العزي وممثلو الأحزاب بالمديرية والمشائخ والوجهات الإجتماعية، إغلاق صفحة أحداث ديسمبر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتفرغ لمواجهه العدوان ورفد الجبهات وإفشال مخططات العدوان الرامية تفكيك الجبهة الداخلية وتمزيق النسيج الاجتماعي.



وأكد بيان صادر عن اللقاء وقوف أبناء خارف صفا واحدا في مواجهة العدوان والعمل على تعزيز التلاحم والاصطفاف ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال والسلاح.



ودعا البيان المجتمع الدولي الى إيقاف العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول احتياجات الشعب اليمني من الدواء والغذاء والمشتقات النفطية .



وحيا أبناء خارف أبطال الجيش واللجان الشعبية وما يسطرونه من ملاحم بطولية في مختلف جبهات العز والشرف دفاعا عن الوطن وسيادته واستقلال.

سبـأ [06/مارس/2018]سبـأ