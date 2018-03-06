محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء سلسة دورات إرشاد زراعية بمحافظة إب إب-سبأ:

بدأت في محافظة إب اليوم، سلسلة دورات تدريبية خاصة بالإرشاد الزراعي في مجال استخدام البذور المحسنة " ذره رفيعة " بمشاركة 300 مزارع من مديريات المخادر وذي السفال، والسياني.



وتهدف الدورات وعددها 12 دورة ، ينظمها مكتب الزراعة والري بالمحافظة بتمويل وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي /جي أي زد/ على مدى 30 يوما ، إلى تحسين الممارسات الزراعية وزيادة الإنتاج لمحصول الذرة الرفيعة



وفي التدشين أوضح مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس حمود الرصاص ان تنظيم هذه الدورات يأتي في إطار البرنامج العالمي للأمن الغذائي والتغذية وتعزيز الصمود .



واشار إلى أن الأسر المستهدفة ستحصل عقب انتهاء الدورات على بذور ذره رفيعة محسنة وأسمدة وأدوات زراعية إضافة إلى التطبيق العملي والميداني للممارسات الزراعية السليمة لمدة 5 أيام بما يعود على المزارعين بالمردود المادي وتحسين دخلهم المعيشي.



لفت إلى أنه سيتم تنفيذ دورات جديدة ارشادية و توعوية لمدة يومين في مجال التغذية والإصحاح البيئي في إطار البرنامج بالتنسيق مع مكتب الصحة في المحافظة عقب انتهاء الدورات الحالية.



حضر التدشين مدير مشروع الوكالة الألمانية /جي أي زد/ الدكتور هاني الفلاحي وإستشاري المشروع الدكتور محمد هاشم.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ