محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المرحلة الثانية من حملة التعبئة في المخادر والقفر وحبيش بإب إب-سبأ:

نظمت بمحافظة إب اليوم وقفة قبلية حاشدة لمديريات المخادر والقفر وحبيش، تدشينا للمرحلة الثانية من حملة التعبئة العامة والتجنيد الطوعي .



وفي الوقفة التي حضرها وكيل محافظة إب راكان النقيب .. أكد المشاركون المضي في مواجهة العدوان الذي ارتكب ولا يزال يرتكب المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني .



وأكد بيان صادر عن الوقفة تفاعل أبناء ووجهاء المديريات الثلاث مع حملة التعبئة والتجنيد.



ودعا البيان منتسبي القوات المسلحة والأمن والذين لا زالوا في منازلهم إلى تلبية نداء الواجب والدفاع عن حياض الوطن .



فيما أكد حسام القطابري وعن القوات المسلحة والأمن العميد قحطان العمري، أهمية توحيد الجبهة الداخلية والتلاحم والوقوف صفا واحدا لإفشال مخططات العدوان والانتصار للوطن.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ