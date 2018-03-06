محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس جامعة ذمار يطلع على مناقشة أبحاث طلاب قسم الهندسة المعمارية ذمار-سبأ:

اطلع رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب طاهر النهاري اليوم على جانب من مناقشة أبحاث تخرج طلاب قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة.



وخلال المناقشة بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالكريم زبيبه، أشاد رئيس الجامعة الدكتور طالب النهاري بالمستوى العالي لأبحاث الطلاب التي تعكس ما تلقوه من تحصيل علمي .



وأشار إلى أهمية أن يكون لخريجي الكلية دور في الإسهام في إعادة أعمار ما دمره العدوان وفي عملية التنمية.



وثمن الدكتور النهاري جهود أعضاء هيئة التدريس في استمرار العملية الدراسية رغم الصعوبات الناتجة عن العدوان والحصار.. مؤكدا استعداد رئاسة الجامعة تذليل الصعوبات وتوفير احتياجات العملية التعليمية وفقا للإمكانيات المتاحة .



وكان عميد كلية الهندسة محمد الحيفي، قدم شرحا عن سير العملية التعليمية بالكلية وآليات مناقشة أبحاث التخرج الخاصة بطلاب المستوى الخامس قسم المعماري، وتقييمها العلمي .. لافتا إلى ما تمثله مخرجات الكلية من أهمية في الجانب التنموي والمعماري والمدني.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ