محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العمل وتنفيذ حملة التعبئة بمديرية الشعر بإب إب-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة راكان النقيب، أنشطة فروع المكاتب التنفيذية بمديرية الشعر ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين.



وتطرق الاجتماع الذي ضم الشخصيات الاجتماعية بالمديرية، مستوى تنفيذ حملة التعبئة العامة والتجنيد الطوعي عبر وزارة الدفاع والسبل الكفيلة بإنجاح الحملة.



وأكد الوكيل النقيب أهمية تضافر جهود الجميع والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والإستقرار في المديرية .. داعيا إلى مزيد من التفاعل مع حملة التعبئة العامة .



ونوه بمواقف مشائخ وأبناء مديرية الشعر ورفدهم لجبهات الشرف والبطولة في مواجهة العدوان بالمال والرجال.



بدوره أوضح يحيى القاسمي أن وعي أبناء محافظة إب له الأثر الإيجابي لما تنعم به المحافظة من أمن واستقرار .. لافتا إلى أن إب أصبحت ملجأ من فقدوا الأمان في تعز وعدن والضالع وغيرها من المحافظات.



حضر الاجتماع مدير مديرية الشعر رضوان النصافي .

سبأ [06/مارس/2018]سبأ