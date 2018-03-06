عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خطوة تطبيع جديدة بين النظام السعودي والكيان الإسرائيلي القدس المحتلة-سبأ:

كشف رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن النظام السعودي سمح لشركة طيران الهند بالتحليق عبر مجاله الجوي في رحلاتها من وإلى الكيان.



ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو الموجود حاليا في واشنطن قوله لصحفيين يرافقونه: إن “السعودية منحت شركة طيران الهند الإذن للطيران فوق أراضيها ضمن خطوط جديدة بين إسرائيل والهند”.



وكان نتنياهو كشف في سبتمبرمن العام الماضي عن تعاون على مختلف المستويات مع دول عربية لا توجد بينها وبين كيانه “اتفاقات سلام” لافتا إلى إجراء هذه الاتصالات “بصورة غير معلنة وأوسع نطاقا من تلك التي جرت في السابق”.



فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ومسؤولون من كيان الاحتلال أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان زار على رأس وفد سعودي “إسرائيل” سرا مطلع الشهر نفسه.



وفي مقابل إعلان نتنياهو قال متحدث باسم شركة طيران الهند إن “الشركة لم تتلق حتى الآن أي رد على طلبها استخدام المجال الجوي السعودي للرحلات الجوية بين الهند واسرائيل” فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن “الرحلات ستبدأ في الأسابيع المقبلة أي في أواخر مارس الحالي”.



وتتوالى الخطوات والتصريحات التي تكشف عن تصاعد التطبيع بين ممالك ومشيخات الخليج وكيان الاحتلال حيث كشف وزير الاتصالات في حكومة الكيان المدعو أيوب قرا في اكتوبر الماضي بأن “هناك عددا كبيرا من الدول العربية تربطها علاقات بإسرائيل بشكل أو بآخر تشمل السعودية ودول الخليج وشمال افريقيا وتشترك مع إسرائيل في الموقف من إيران” مبينا أن أغلب أنظمة الخليج مهيأة لعلاقات دبلوماسية مكشوفة.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ