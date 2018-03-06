محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الغرفة التجارية بحجة تعلن إنشاء صندوق خيري لدعم المعوزين والسجناء حجة-سبأ:

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة حجة عن إنشاء صندوق خيري وفتح حساب بنكي لدعم المعوزين والمحتاجين في المحافظة ومن ضمنهم نزلاء السجون والمصابين بالأمراض المزمنة وغير القادرين على توفير العلاج.



جاء ذلك في لقاء عقد اليوم برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، ضم أعضاء الغرفة التجارية وعدد من تجار المحافظة ومسئولي مكتب الصناعة والتجارة والذي كرس لمناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري وسبل تعزيز العلاقة بين الجهات الرسمية والقطاع التجاري .



وفي اللقاء الذي حضره رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبد الله الهادي ووكيل نيابة البحث والسجون القاضي عبدالمجيد القاضي ووكيل المحافظة صادق الأدبعي .. أكد المحافظ الصوفي أهمية دور القطاع التجاري في تخفيف الأعباء المعيشية عن أبناء المحافظة انطلاقا من المسئولية الإجتماعية الملقاة على عاتقهم .



ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تضافر الجهود والتعاون مع الجهات الرسمية في التخفيف من الآثار السلبية التي خلفها العدوان السعودي الأمريكي على مختلف الأصعدة وانعكست اثارها على الأوضاع المعيشية للمواطنين .



وأشار إلى أن القطاع التجاري بالمحافظة يمثل الركيزة الأساسية للتنمية بالمحافظة والإسهام في رفد جبهات العزة والشرف بالقوافل ورعاية أسر الشهداء والأسر الأشد فقرا .



وأوضح أن اللقاء يهدف إلى تشخيص المشاكل التي يعاني منها القطاع التجاري في المحافظة والإطلاع على مقترحات الارتقاء بأوضاعه والدفع به للإسهام الإيجابي والفاعل في مختلف مناحي الحياة وبما يضمن تفعيل دور القطاع التجاري في دعم جهود قيادة المحافظة في الحد من تلاعب بعض ضعفاء النفوس بأقوات المواطنين.



وأكد محافظ حجة أهمية استشعار الجميع للمسئولية في توفير احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والحد من إحتكارها والتلاعب بها .. مبديا استعداد قيادة المحافظة تقديم التسهيلات للتجار لضمان انسيابية الحركة التجارية.



ووجه الصوفي بإعتماد رقم مجاني يرتبط مباشرة بمكتب الصناعة والتجارة لتمكين التجار من التواصل مع الجهات المختصة لتذليل أي معوقات تعترض سير أعمالهم.



وأشاد بالمبادرة الإنسانية للغرفة التجاري في المحافظة عبر إنشائها صندوق خيري يستهدف دعم المعوزين والمحتاجين والسجناء المعسرين.



من جانبه ثمن رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح توجهات القطاع التجاري بالمحافظة في إنشاء صندوق خيري يخصص جزء منه لدعم السجناء وتوفير احتياجاتهم التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والصحية للسجناء.



ونوه الهادي بتوجهات المصلحة المتعلقة بتحسين أوضاع السجناء في العديد من الإصلاحيات وذلك من خلال تعزيز علاقاتها مع القطاع الخاص .. مشيدا بتفاعل قيادة المحافظة تجاه مختلف المواضيع المتعلقة بنزلاء السجون.



فيما أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة يحيى الهبيط ونائب رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة محمود الكحلاني، أهمية دعم المعوزين والمحتاجين من مختلف شرائح المجتمع بالمحافظة، وخاصة في الأوضاع الإستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان.



وأشارا إلى حرص القطاع التجاري على المساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين والسجناء المعسرين من خلال إنشاء الصندوق الخيري والذي يقوم تجار المحافظة بتقديم تبرعات شهرية كمساهمة وبشكل مستمر في دعم الجهود الرسمية .



وثمنا الهبيط والكحلاني حرص قيادة المحافظة على معالجة المشاكل التي تواجه القطاع التجاري وسعيها الجاد لتشجيعه وتقديم التسهيلات التي ستعود بالنفع على الجميع.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ