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آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 06:27:31م
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  عربي ودولي
مصرع 12 مسلحا بينهم قيادي لطالبان في عمليات أمنية شمال أفغانستان
[06/مارس/2018]
كابول- سبأ:
أعلنت السلطات الأفغانية عن مصرع ما لا يقل عن 12 مسلحا لطالبان بينهم قيادي في الحركة خلال عمليات أمنية للجيش الأفغاني شمال البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم حكومة ولاية فارياب عبد الكريم يوروش، قوله: إن وحدات من الجيش الأفغاني تمكنت من القضاء على 12 مسلحاً، بينهم قيادي في الحركة يدعى زابي غازي، أثناء عمليات أمنية شنتها الوحدات في منطقة شيرين تاغاب بولاية فارياب شمال البلاد.

وأكد المتحدث كذلك إصابة مسلحين آخرين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

ولم ترد أي تعليقات من حركة طالبان على تصريحات السلطات الأفغانية في هذا الخصوص.

في سياق متصل أفادت مصادر إعلامية أفغانية بمصرع شخصين وإصابة آخرين في انفجار شاحنة صهريج في ولاية نانغارهار شرق البلاد.

وبحسب الشرطة فإن قنبلة داخل الشاحنة تسببت في وقوع الانفجار الذي وقع في محيط مركز الجمارك قرب الحدود مع باكستان، ما أدى إلى سقوط ضحايا ونشوب حريق ألحق أضرارا مادية بـ40 محلا تجاريا.

وأعلنت الشرطة اعتقال مسلحين باكستانيين اثنين فور الانفجار اعترفا بانتمائهما لحركة طالبان.

سبأ
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