محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع يناقش متطلبات منطقة كهرباء صعدة صعدة-سبا:

ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض مع مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة أحمد فايع، متطلبات منطقة كهرباء صعدة التي توقفت عن العمل منذ بداية العدوان.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة عبدالله القاسمي .. أكد المحافظ عوض ضرورة إعادة التيار الكهربائي للمحافظة عبر المولدات المؤقتة وإجراء عملية صيانة وإصلاح للشبكة التي تعرضت لتخريب من قبل طيران العدوان.



وأشار إلى أن الأنشطة والأعمال الفنية والمهنية والصناعية مرتبطة بالتيار الكهربائي .. لافتا إلى الصعوبات التي تواجه المحافظة جراء انقطاع الكهرباء، والذي يؤدي إلى غياب كثير من الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين.



وشدد محافظ صعدة على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإعادة الكهرباء ورفع معاناة المواطنين في المحافظة والمديريات.



من جهته استعرض مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة خطة عمل تشغيل عدد من المولدات المؤقتة وتأهيل بعض خطوط الشبكة التي دمرها طيران العدوان .. لافتا إلى ضرورة تعاون الجميع لإعادة التيار الكهرباء إلى عاصمة المحافظة.



حضر اللقاء مدير مكتب النقل منصور السربي ومدير مكتب المالية أحمد راجح.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ