عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بركان (جيمس بوند) باليابان ينفث رمادا ودخانا في الهواء طوكيو- سبأ:

نفث بركان (جيمس بوند) في اليابان دخانا ورمادا لآلاف الأمتار في الهواء اليوم الثلاثاء مما أدى إلى إلغاء الرحلات من مطار قريب وإليه تحسبا لاستمرار ثورة البركان.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الدخان والرماد تصاعد 3650 مترا فوق فوهة البركان في أقوى ثوران له منذ 7 سنوات.. مضيفة إنه تقرر إلغاء 65 رحلة جوية.



ويقع بركان شينمويداكي بمنطقة ريفية على بعد 985 كيلومترا من طوكيو في جزيرة كيوشو الرئيسية بأقصى جنوب اليابان، وكان قد ظهر في أحد أفلام جيمس بوند في الستينات.



ويثور البركان على مستوى أقل نطاقا منذ الأول من مارس.. وأظهرت تغطية تلفزيونية تصاعد الدخان والرماد في السماء.. وكان بالإمكان رؤية الحمم البركانية داخل فوهة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1421 مترا والذي ظهر في فيلم (يو أونلي ليف توايس) لجيمس بوند عام 1967.



واليابان بها 110 براكين نشطة تراقب 47 منها على مدار الساعة.. وفي سبتمبر 2014 لقي 63 شخصا مصرعهم في ثوران بركان جبل أونتاكي، وهو أكبر عدد قتلى يسقط نتيجة نشاط بركاني باليابان منذ ما يقرب من 90 عاما.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ