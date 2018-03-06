محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحكم بإعدام ثلاثة في جريمة اغتصاب وقتل طفل في الضالع صنعاء-سبأ:

قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، بإعدام ثلاثة ارتكبوا جريمة الاختطاف والاغتصاب والقتل لطفل يبلغ من العمر عشر سنوات في محافظة الضالع.



وقضى الحكم في الجلسة التي عٌقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده راجح، بحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي خالد الماوري، بإدانة عبدالجليل صالح محمد الاشحب ومحمد سعيد محمد العقري وغالب حزام صالح الراشدي، بجريمة الاختطاف والاغتصاب والقتل المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.



كما قضى منطوق الحكم بمعاقبة المحكوم عليهم بالإعدام قصاصا وتعزيرا ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية والمستعملة في الجريمة، وإلزام المحكوم عليهم بتسليم مبلغ 450 ألف ريال لورثة المجني عليه أغرام تقاضي.



وكانت المحكمة واجهت المدانين بالتهم المنسوبة اليهم في صحيفة الاتهام وقائمة أدلة الاثبات وسماع شهادة شهود الاثبات المحضرين في الجلسة، واستعرضت المضبوطات المستعملة في الجريمة.



كما استمعت إلى ردود المدانين ومحاميي الدفاع وأولياء دم المجني عليه، وقد اعترف المدان الثاني في القضية بجميع الوقائع والتهم المنسوبة إليهم في القضية.



وكانت النيابة العامة أوجزت في قرار الاتهام أن المدانين قاموا في الـ29 من أكتوبر 2017م بالخطف بالقوة للمجني عليه الحدث مسعد صالح محمد المثنى والذي يبلغ من العمر عشر سنوات واغتصبوه وقتلوه عمدا وعدوانا.



وأشار القرار إلى أن الجناة تعرضوا للمجني عليه وقت المغرب أثناء مروره جوار المستوصف الكائن بقرية نعوه محافظة الضالع، وكتفوا يديه ورجليه وفمه وعينه وأخذوه إلى مدرسة لإخفائه ونقله بعد صلاة العشاء إلى غرفة واغتصبوه.



وأوضحت النيابة أن المدانين قاموا بتعذيب المجني عليه بالضرب بالأيدي وآلات حادة في رأسه وسائر جسده وخنقوه بأيديهم ونتج عن ذلك قتله عمدا وعدوانا وأخذوه إلى منزل مهجور في الحارة القديمة وأخفوه جثته ولاذوا بالفرار.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ