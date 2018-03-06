ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 06:27:31م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس إجتماعا موسعا لقيادات الدولة
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا موسعا لقيادات الدولة المدنية والأمنية.
موسكو: قرار مجلس حقوق الإنسان حول سورية يثبت دعم لندن وواشنطن لمسلحي الغوطة
انتقدت وزارة الخارجية الروسية القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول ما أسماه “تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية”، مؤكدة أن القرار لا علاقة له بالقلق الحقيقي على حقوق الإنسان في سورية أو الاحتياجات الإنسانية لشعبها.
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم مضادة على منتجات أمريكية
هدد الاتحاد الأوروبي امس الاثنين باتخاذ إجراءات ثأرية من خلال فرض رسوم على منتجات أمريكية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومينيوم الأوروبيين.
​الدوري الانجليزي: يونايتد يفوز 3/2 على بالاس ويستعيد المركز الثاني
استعاد مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3/2 على مضيفه كريستال بالاس.
آخر الأخبار:
تدشين توزيع مساعدات غذائية بالبيضاء
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بنهم
خطوة تطبيع جديدة بين النظام السعودي والكيان الإسرائيلي
الغرفة التجارية بحجة تعلن إنشاء صندوق خيري لدعم المعوزين والسجناء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الحكم بإعدام ثلاثة في جريمة اغتصاب وقتل طفل في الضالع
[06/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، بإعدام ثلاثة ارتكبوا جريمة الاختطاف والاغتصاب والقتل لطفل يبلغ من العمر عشر سنوات في محافظة الضالع.

وقضى الحكم في الجلسة التي عٌقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده راجح، بحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي خالد الماوري، بإدانة عبدالجليل صالح محمد الاشحب ومحمد سعيد محمد العقري وغالب حزام صالح الراشدي، بجريمة الاختطاف والاغتصاب والقتل المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.

كما قضى منطوق الحكم بمعاقبة المحكوم عليهم بالإعدام قصاصا وتعزيرا ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية والمستعملة في الجريمة، وإلزام المحكوم عليهم بتسليم مبلغ 450 ألف ريال لورثة المجني عليه أغرام تقاضي.

وكانت المحكمة واجهت المدانين بالتهم المنسوبة اليهم في صحيفة الاتهام وقائمة أدلة الاثبات وسماع شهادة شهود الاثبات المحضرين في الجلسة، واستعرضت المضبوطات المستعملة في الجريمة.

كما استمعت إلى ردود المدانين ومحاميي الدفاع وأولياء دم المجني عليه، وقد اعترف المدان الثاني في القضية بجميع الوقائع والتهم المنسوبة إليهم في القضية.

وكانت النيابة العامة أوجزت في قرار الاتهام أن المدانين قاموا في الـ29 من أكتوبر 2017م بالخطف بالقوة للمجني عليه الحدث مسعد صالح محمد المثنى والذي يبلغ من العمر عشر سنوات واغتصبوه وقتلوه عمدا وعدوانا.

وأشار القرار إلى أن الجناة تعرضوا للمجني عليه وقت المغرب أثناء مروره جوار المستوصف الكائن بقرية نعوه محافظة الضالع، وكتفوا يديه ورجليه وفمه وعينه وأخذوه إلى مدرسة لإخفائه ونقله بعد صلاة العشاء إلى غرفة واغتصبوه.

وأوضحت النيابة أن المدانين قاموا بتعذيب المجني عليه بالضرب بالأيدي وآلات حادة في رأسه وسائر جسده وخنقوه بأيديهم ونتج عن ذلك قتله عمدا وعدوانا وأخذوه إلى منزل مهجور في الحارة القديمة وأخفوه جثته ولاذوا بالفرار.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين توزيع مساعدات غذائية بالبيضاء
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بنهم
الغرفة التجارية بحجة تعلن إنشاء صندوق خيري لدعم المعوزين والسجناء
اجتماع يناقش متطلبات منطقة كهرباء صعدة
طيران العدوان يشن تسع غارات على صعدة ونجران
مناقشة مستوى أداء المكاتب الخدمية بمديرتي الظهار والمشنة بإب
وزارة المالية تنظم ورشة عمل خاصة بمنهجية التخطيط الاستراتيجي
أمين العاصمة يناقش مشاريع المجلس النرويجي الإنسانية بالأمانة خلال 2018م
القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة العلامة بن شهاب الدين
العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على صعدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بنهم
[06/مارس/2018]
طيران العدوان يشن تسع غارات على صعدة ونجران
[06/مارس/2018]
العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على صعدة
[06/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارتين مصنع زيوت في الحديدة
[06/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على حيدان في صعدة
[06/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by