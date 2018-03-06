محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى أداء المكاتب الخدمية بمديرتي الظهار والمشنة بإب إب-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، مستوى أداء المكاتب التنفيذية والخدمية بمديريتي الظهار والمشنة، وخططها خلال الفترة القادمة.



وقيًم الإجتماع بحضور أمين عام محلي بإب أمين الورافي ووكلاء المحافظة الدكتور علي الزنم والدكتور أشرف المتوكل وقاسم المساوى وإسماعيل سفيان، مستوى تنفيذ مخرجات الإجتماع الموسع خلال الأسبوع الماضي .



واستمع الإجتماع من مدير مكتب الأوقاف عبداللطيف المعلمي إلى إيضاح حول ما تم إنجازه من مهام خاصة بإيقاف التأجير مؤقتا ومتابعة قضايا أراضي الأوقاف وحصر مشاكلها.



واستعرض مدير مكتب الأشغال بالمحافظة سير العمل في تنظيف العبارات والسوائل ورفع محطات الغاز .. مؤكدا أنه سيتم استكمال رفع كافة المحطات المخالفة خلال اليومين القادمين.



وتطرق الاجتماع إلى خطة إعادة تأهيل وصيانة عدد من مشاريع التحسين بالمحافظة والمقدمة من رئيس اللجنة الفنية للمناقصات المهندس عصام المخادري والتي تتضمن المجسمات الجمالية لعدد من الجولات والجزر الوسطية للشوارع الرئيسية .



كما تتضمن المشاريع أعمال الإنارة في تلك الشوارع ومعالجة تسريب مياه الصرف الصحي في السوائل، إضافة إلى ما تم انجازه بشان استكمال الدراسة الخاصة بترميم وصيانة شوارع مركز المحافظة المزمع تنفيذها خلال العام الجاري.



وأكد محافظ إب ضرورة تضافر الجهود ورفع وتيرة العمل والانجاز بما يحقق الغايات المنشودة .. داعيا المواطنين إلى التعاون مع المكاتب الخدمية لتنفيذ المهام وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ومعالجة قضايا مناطقهم وتوفير احتياجاتها وفقا للإمكانيات المتاحة.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ