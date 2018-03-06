ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 06:27:31م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس إجتماعا موسعا لقيادات الدولة
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا موسعا لقيادات الدولة المدنية والأمنية.
موسكو: قرار مجلس حقوق الإنسان حول سورية يثبت دعم لندن وواشنطن لمسلحي الغوطة
انتقدت وزارة الخارجية الروسية القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول ما أسماه “تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية”، مؤكدة أن القرار لا علاقة له بالقلق الحقيقي على حقوق الإنسان في سورية أو الاحتياجات الإنسانية لشعبها.
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم مضادة على منتجات أمريكية
هدد الاتحاد الأوروبي امس الاثنين باتخاذ إجراءات ثأرية من خلال فرض رسوم على منتجات أمريكية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومينيوم الأوروبيين.
​الدوري الانجليزي: يونايتد يفوز 3/2 على بالاس ويستعيد المركز الثاني
استعاد مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3/2 على مضيفه كريستال بالاس.
آخر الأخبار:
تدشين توزيع مساعدات غذائية بالبيضاء
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بنهم
خطوة تطبيع جديدة بين النظام السعودي والكيان الإسرائيلي
الغرفة التجارية بحجة تعلن إنشاء صندوق خيري لدعم المعوزين والسجناء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
سريلانكا تفرض حالة الطوارىء بعد أعمال عنف ضد مسلمين
[06/مارس/2018]
كولمبو- سبأ:
 فرضت سريلانكا اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في أعقاب أعمال عنف ضد مسلمين أدت إلى مقتل شخصين على الاقل وإلحاق الاضرار بعشرات المنازل والمساجد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير التخطيط المدني السريلانكي رؤوف حكيم، قوله: إن "مجلس الوزراء قرر فرض تدابير مشددة منها حالة الطوارئ لـ10 أيام على مستوى البلاد" فيما فرضت الشرطة حظرا للتجول في منطقة كاندي بوسط سريلانكا والتي تشهد أعمال عنف.

ومددت الشرطة إجراءات حظر التجول في أجزاء من كاندي، المنطقة الشهيرة بمزروعات الشاي والآثار البوذية، بعد أن خرق أشخاص من مثيري أعمال الشغب حظرا للتجول ليلا وعاثوا خرابا في المنطقة.

وانتشلت جثة رجل مسلم من أنقاض منزل محروق اليوم، بحسب ما أعلنته الشرطة، مما يهدد بتأجيج التوتر الطائفي الذي اندلع في مختلف أنحاء البلاد في الأسابيع الماضية.

وأعلن متحدث باسم الشرطة نشر مئات العناصر من "قوة التدخل الخاصة" التابعة للشرطة، في المنطقة التي تشهد اضطرابات لاستعادة النظام وفرض حظر التجول.

وكانت منازل ومحلات تابعة لمسلمين ومساجد قد تعرضت لأضرار بالغة في أعمال شغب اندلعت أمس الاثنين في اعقاب مصرع رجل من الاتنية السنهالية على يد عصابات الاسبوع الماضي.

والسنهاليون مجموعة اتنية غالبيتها من البوذيين وتشكل نحو 3 أرباع سكان سريلانكا البالغ عددهم 21 مليون نسمة، فيما يمثل المسلمون 10 في المائة فقط من عدد السكان.

وتم توقيف أكثر من 20 شخصا وفتح تحقيق في ممارسات الشرطة في كاندي، آخر المناطق التي امتدت إليها أعمال العنف الطائفي والاتني.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
خطوة تطبيع جديدة بين النظام السعودي والكيان الإسرائيلي
مصرع 12 مسلحا بينهم قيادي لطالبان في عمليات أمنية شمال أفغانستان
بركان (جيمس بوند) باليابان ينفث رمادا ودخانا في الهواء
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
أصابة 8 من جنود الاحتلال الإسرائيلي جراء انفجار في قاعدة عسكرية
الدفاع الروسية: مقتل 32 شخصا في تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في سوريا
الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة
اليونيسيف: 12 مليون فتاة تتزوج قبل سن 18 سنويا في العالم
الرئيس الألماني يرشح ميركل لمنصب المستشارة الاتحادية
الكوريتان تتفقان على عقد قمة بينهما الشهر المقبل
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بنهم
[06/مارس/2018]
طيران العدوان يشن تسع غارات على صعدة ونجران
[06/مارس/2018]
العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على صعدة
[06/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارتين مصنع زيوت في الحديدة
[06/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على حيدان في صعدة
[06/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by