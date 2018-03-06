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آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 06:27:31م
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أمين العاصمة يناقش مشاريع المجلس النرويجي الإنسانية بالأمانة خلال 2018م
[06/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
ناقش أمين العاصمة حمود محمد عباد خلال لقاءه اليوم ممثلي المجلس النرويجي للاجئين، المشاريع التي سينفذها المجلس في العاصمة صنعاء خلال العام الجاري.

واستعرض اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكلاء الأمانة مازن نعمان والمهندس وليد راصع وعبداللطيف العمري، أنشطة المجلس النرويجي في مجال التعليم والصحة والنظافة ومشاريع المياه والإصحاح البيئي والتأهيل والتدريب وتوفير المأوى للنازحين المدرجة ضمن أنشطته خلال عام 2018م.

وفي اللقاء أكد أمين العاصمة أن المجلس النرويجي شريك مهم مع أمانة العاصمة في العمل الإنساني من خلال أنشطته ومشاريعه في معظم المحافظات ومنها أمانة العاصمة.

وأشار إلى ضرورة أن تشمل مشاريع المجلس النرويجي والمانحين مساعدات إنسانية للمناطق في أطراف الأمانة التي يعاني سكانها من أوضاع إنسانية صعبة خاصة مع توافد النازحين إليها من مختلف المحافظات .

فيما أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة أن الأمانة ممثلة بالمجلس الأعلى للإغاثة والشؤون الإنسانية سيقدم بالتعاون مع المجلس النرويجي، التسهيلات اللازمة لتنفيذ وإنجاح مشاريع المجلس الإنسانية.

بدوره استعرض مدير منطقة صنعاء وعمران بالمجلس النرويجي للاجئين محمد الدوم مشاريع المجلس لعام 2018م بالعاصمة صنعاء والمتضمنة مشاريع إعادة تأهيل مصادر المياه وأنظمة الامداد بالمياه والتدخلات في مجال التعليم والصحة, فضلا عن توفير المأوى للنازحين بمديريات بني الحارث، آزال، الثورة، معين وغيرها من مشاريع التأهيل والتدريب.

حضر اللقاء وكيل الأمانة المساعد لقطاع تنمية الموارد ناجي القوسي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالأمانة مجيب الفاتش ومدير صندوق الرعاية الاجتماعية جميلة المطري وعدد من المعنيين.

سبأ
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