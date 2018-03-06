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اليونيسيف: 12 مليون فتاة تتزوج قبل سن 18 سنويا في العالم
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اليونيسيف: 12 مليون فتاة تتزوج قبل سن 18 سنويا في العالم
[06/مارس/2018]
نيويورك- سبأ:
كشفت بيانات جديدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الثلاثاء، أن ما يقدر بـ12 مليون فتاة تحت سن 18 عاما يتزوجن سنويا في العالم.

وقالت وسائل الإعلام إن (اليونيسيف) حذرت من أنه إذا استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالي، فإن أكثر من 150 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم سيتزوجن قبل عيد ميلادهن الـ18 بحلول عام 2030م.

وقالت مستشارة اليونيسيف لشؤون النوع الاجتماعي أنجو مالهوترا: "عندما تجبر الفتاة على الزواج وهي طفلة، فإنها تواجه عواقب فورية وطويلة الأمد، وتتناقص احتمالات إتمامها لدراستها في حين تتزايد احتمالات تعرضها لسوء المعاملة من قبل زوجها وأن تعاني من مضاعفات أثناء فترة الحمل".

وفي جنوب آسيا، حدث انخفاض في انتشار زواج الأطفال من 50 في المائة قبل 10 سنوات إلى 30 في المائة حاليًا.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حدث انخفاض أيضا من 43 في المائة قبل 10 سنوات إلى 38 في المائة حاليا.

وقالت المنظمة إن هناك نحو 650 مليون امرأة موجودة حاليا قد تزوجن في سن الطفولة.. وتحدد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خططا لإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030.
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