محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص أربعة جنود سعوديين في نجران وجيزان جيزان-سبأ:

قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم أربعة جنود سعوديين في أماكن متفرقة بجيزان ونجران.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية، قنصت جنديين سعوديين في قرية حامضة وخلف جاضع نمير، وجندي ثالث في موقع شمال قرية قوى.



وأشار المصدر إلى أنه تم قنص جندي سعودي في موقع العشة بنجران .. لافتاً إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت مواقع للجنود السعوديين في طلعة رجلا وتبتي الحمر والقناصين ومستحدث السديس بنجران، كما استهدفت تجمعات أخرى في قرية حامضة بجيزان، محققة إصابات مباشرة.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ