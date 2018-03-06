محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إقرار اللائحة التنظيمية لعمل لجنة استقبال ملفات قضايا الفساد بإب إب-سبأ:

أقرت لجنة إستقبال ملفات قضايا الفساد بمحافظة إب خلال اجتماعها الرابع اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح اللائحة التنظيمية الداخلية لعمل اللجنة.



وتضمنت اللائحة مهام واختصاصات اللجنة وإجراءات تقديم واستلام الملفات الخاصة بقضايا الفساد وإجراءات فحصها والتحري وجمع الاستدلالات وغيرها.



وأستعرض الامين العام للمجلس المحلي رئيس اللجنة أمين الورافي الاعمال المنجزة والمنفذة لإعداد اللائحة وإخراجها وتشكيل لجنة السكرتارية والمقر الخاص بها.



من جهته، أوضح وكيل المحافظة عضو اللجنة الدكتور على الزنم أن اللجنة استكملت عملها وأنها باتت جاهزة لاستقبال أي ملفات خاصة بقضايا الفساد من المواطنين بالمحافظة.



وفي الاجتماع، ثمن محافظ إب دور اللجنة المكلفة بإعداد وانجاز اللائحة التنظيمية ..داعيا المواطنين الذين لديهم ملفات فساد أو أي أضرار بالمال العام ولديهم أدلة تساعد في كشف القضايا ومحاربة الفساد بالمحافظة تقديمها لسكرتارية اللجنة بديوان عام المحافظة



وشدد على ضرورة اللالتزام باللائحة وتنفيذ المهام الموكلة بكل تفاني وإخلاص وبما لا يتعارض مع مهام واختصاصات الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.



وأشار المحافظ صلاح إلى أن قيادة المحافظة حريصة على انجاح عمل اللجنة وإحالة المتسببين فيها إلى الجهات المختصة.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ