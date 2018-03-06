محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الألماني يرشح ميركل لمنصب المستشارة الاتحادية برلين-سبأ:أ

علن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير رسميا اليوم أنه اقترح على البرلمان الألماني بوندستاغ إعادة انتخاب أنجيلا ميركل لمنصب المستشارة الاتحادية.



ونقل موقع دويتشه فيله عن المتحدثة باسم شتاينماير قولها إن هذا الاقتراح يأتي وفقا للقانون الأساسي “الدستور”.



وتوقعت الناطقة أن يتم انتخاب ميركل في جلسة البرلمان الألماني التي سيعقدها في الـ 14 من مارس الجاري.



وكان أغلب أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي صوتوا أول أمس لصالح الائتلاف مع ميركل لتشكيل حكومة في ألمانيا وبذلك تتولى منصب المستشار لولاية رابعة.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ