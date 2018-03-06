محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يطلع على مستوى توفر المشتقات النفطية بمدينة ذمار ذمار-سبأ:

اطلع محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم على مستوى توفر المشتقات النفطية بمدينة ذمار.



وأكد المحافظ المقدشي خلال زيارته لعدد من محطات وكلاء شركة النفط، على أهمية الرقابة على بيع وتسويق المشتقات النفطية، والالتزام بالأسعار المحددة.



ووجه شركة النفط ومكتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية بالمحافظة بتعزيز الرقابة والمتابعة على تسويق المشتقات وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وأكد أن قيادة المحافظة لن تتهاون مع المخالفين وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يقوم بالاحتكار لهذه المواد خاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.



وأشاد محافظ ذمار بجهود شركة النفط في توفير احتياجات السوق وإدارة المخزون وتغطية الطلب المتزايد وإفشال مخططات مفتعلي الأزمات.



فيما أكد المدير التجاري بفرع شركة النفط بالمحافظة هاشم الوشلي توفر كميات كافية من المشتقات النفطية تغطي احتياجات السوق.. داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف مروجي الشائعات ومفتعلي الأزمات.



وأشار إلى انه تم ضبط عدد من المخالفين خلال عملية تفتيش ميدانية وسيتم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بحقهم.



رافقه خلال الزيارة نائب المدير التجاري لشركة النفط بالمحافظة لشؤون التسويق نجيب الخولاني ورئيس قسم المحطات بشركة النفط خالد الشباطي.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ