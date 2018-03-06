عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الكوريتان تتفقان على عقد قمة بينهما الشهر المقبل سيئول-سبأ:

اتفقت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اليوم على عقد قمة ثنائية الشهر المقبل وفتح خط ساخن بين رئيسي البلدين وذلك في إطار التقارب والتحسن الحاصل في العلاقات بين الجانبين.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ اوي يونغ قوله اليوم بعد زيارة قام بها الى كوريا الديمقراطية ولقائه الرئيس كيم جونغ اون أن “بلاده وبيونغ يانغ اتفقتا على عقد قمة بين الجانبين في بلدة بانمونجوم الحدودية أواخرابريل المقبل”.



وكان الرئيس الكورى الشمالي أبدى فى تصريحات سابقة تأييده لتحسين العلاقات بين الكوريتين وقال إننا “بحاجة إلى تحسين العلاقات المجمدة بين الشمال والجنوب وجعل هذا العام نقطة تحول فى التاريخ الوطني الكوري”.



وأشار تشونغ إلى أن الكوريتين اتفقتا أيضا على فتح خط ساخن بين الرئيسين الكوري الجنوبي والكوري الديمقراطي لتخفيف التوتر العسكري وتعزيز التعاون بينهما كما اتفقتا على إجراء أول محادثة هاتفية قبل القمة الثالثة.



وكانت حالة من التقارب والتحسن في العلاقات سادت في الأسابيع الماضية بين كوريا الديمقراطية وجارتها كوريا الجنوبية واتفق البلدان على إجراء مباحثات عسكرية بينهما كما شاركت بيونغ يانغ الشهر الماضي فى بطولة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 التي أقيمت في كوريا الجنوبية.



فيما جرت في الآونة الأخيرة العديد من اللقاءات بين مسؤولين من البلدين في علامة على الانفراج في العلاقات في وقت تحاول الولايات المتحدة عبر تدخلاتها زرع الفرقة والشقاق والخلافات بينهما وتصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ