محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين تفعيل قرار تحديد أسعار وأوزان رغيف الخبز بذمار ذمار-سبأ:

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي تفعيل قرار تحديد أسعار وأوزان رغيف الخبز في المخابز والأفران الآلية والشعبية.



وخلال التدشين، بحضور وكيلي المحافظة محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق أكد المحافظ المقدشي على أهمية الالتزام بالأسعار والأوزان للرغيف وضبط المتلاعبين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.



وأشار إلى أهمية تعزيز الرقابة من قبل مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والناشطين والحقوقيين والرفع إلى قيادة المحافظة لضبط كل من يتلاعب بقوات المجتمع.



ولفت إلى التحديات الكبيرة التي يتجرعها المجتمع جراء العدوان والحصار والآثار الاقتصادية التي يتكبدها المواطنين بسبب القيود التي فرضت على الاقتصاد والتي كان من آثارها انقطاع المرتبات.



من جهته، أشار مدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي إلى اأن قرار محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي تضمن تحديد سعر رغيف الخبز والروتي من المخابز الآلية او الشعبية بمبلغ عشرون ريالا بوزن 70 جرام وسعر الكيلو 300 ريال وحدد القرار عقوبات رادعة ضد المخالفين وحدد آليات الرقابة والمتابعة لتنفيذ القرار.



حضر التدشين مدير أمن المحافظة العميد أحمد إدريس ومدير مكتب الاشغال المهندس هيصمي أحمد الهيصمي ومدير عام بحوث التنمية والتدريب سمير عبدالرحمن خشافه وعضوا المجلس المحلي بالمحافظة عبدالله العنسي وعبدالحكيم وهبي وعضو محلي مديرية ذمار عبدالجبار المقولي ومستشار المحافظ شعلان الابرط.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ