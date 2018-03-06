انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية [06/مارس/2018] مسقط- سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (60ر40) نقطة وبنسبة (81ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (40ر4947) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4988) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(132) ألفًا و(966) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (2ر48) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(113) ألفًا و(763) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (172ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (98ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (402) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (85ر12) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (147) ألف ريال عماني أي ما نسبته (70ر4) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (255) ألف ريال عماني وبنسبة (14ر8) في المائة.

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