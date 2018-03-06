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آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 05:20:06م
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رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا موسعا لقيادات الدولة المدنية والأمنية.
موسكو: قرار مجلس حقوق الإنسان حول سورية يثبت دعم لندن وواشنطن لمسلحي الغوطة
انتقدت وزارة الخارجية الروسية القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول ما أسماه “تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية”، مؤكدة أن القرار لا علاقة له بالقلق الحقيقي على حقوق الإنسان في سورية أو الاحتياجات الإنسانية لشعبها.
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
[06/مارس/2018] مسقط- سبأ:
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (60ر40) نقطة وبنسبة (81ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (40ر4947) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4988) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(132) ألفًا و(966) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (2ر48) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(113) ألفًا و(763) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (172ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (98ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (402) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (85ر12) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (147) ألف ريال عماني أي ما نسبته (70ر4) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (255) ألف ريال عماني وبنسبة (14ر8) في المائة.
سبأ
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