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آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 05:20:06م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس إجتماعا موسعا لقيادات الدولة
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا موسعا لقيادات الدولة المدنية والأمنية.
موسكو: قرار مجلس حقوق الإنسان حول سورية يثبت دعم لندن وواشنطن لمسلحي الغوطة
انتقدت وزارة الخارجية الروسية القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول ما أسماه “تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية”، مؤكدة أن القرار لا علاقة له بالقلق الحقيقي على حقوق الإنسان في سورية أو الاحتياجات الإنسانية لشعبها.
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم مضادة على منتجات أمريكية
هدد الاتحاد الأوروبي امس الاثنين باتخاذ إجراءات ثأرية من خلال فرض رسوم على منتجات أمريكية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومينيوم الأوروبيين.
الدوري الانجليزي: يونايتد يفوز 3/2 على بالاس ويستعيد المركز الثاني
استعاد مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3/2 على مضيفه كريستال بالاس.
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العدوان السعودي على اليمن
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رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الغاني بالعيد الوطني
[06/مارس/2018]
صنعاء -سبأ:
بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس البرلمان الغاني جويسي باكفورد أدو، بمناسبة احتفالات الشعب الغاني بالعيد الوطني.
سبأ
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