محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل تخرج 50 حافظة لكتاب الله بأمانة العاصمة صنعاء -سبأ:

احتفلت الهيئة النسائية لأنصار الله بأمانة العاصمة اليوم بتخريج 50 حافظة ومجيزة لكتاب الله بالتعاون مع مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة وجمعية القرآن الكريم.



وفي الحفل أشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع تحفيظ القرآن صالح الخولاني إلى المكانة الرفيعة لحفظة القرآن الكريم في الدنيا والآخرة.



وأكد اهتمام الوزارة بحفظة القرآن الكريم من خلال تشجيع وتوسيع حلقات الحفظ وحث الحافظات على تربية النشئ على التخلق بأخلاق وتعاليم القرآن.



ولفت إلى أهمية الاحتفال هذه الدفعة الذي يتزامن اليوم العالمي للمرأة المؤمنة وذكرى ميلاد الزهراء .. مشيدا بدور المرأة اليمنية في دعم الجبهات بالمال والرجال.



فيما أشاد مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة إبراهيم الخطيب ونائبه محمد مغلس، بدور المرأة إلى جانب أخيها الرجل في كافة المجالات وفي الصمود في مواجهة العدوان، ورفد جبهات العزة والكرامة.



وأشار إلى أهمية أن تكون الثقافة القرآنية راسخة في صدور القراء والحفاظ باعتبار أن هذه الثقافة تصنع أمم وتسهم في بناء الحضارات.



وأكدا على أهمية العمل إنشاء دور ومدارس لتعليم القرآن الكريم والاستعانة بجهود الحفاظ في تعليم القرآن.



من جانبها أوضحت مسئولة التحفيظ بالهيئة النسائية لأنصار الله حنان العزي، إن عزة وكرامة المرأة اليمنية تتمثل بحفظ كتاب الله ونشر تعاليمه, لافتة إلى إن الهيئة تستعد لتخريج دفع أخرى من حافظات كتاب الله خلال الأيام القادمة.



بدورها أشارت مسئولة متابعة مراكز صنعاء القديمة بوزارة الأوقاف أمة السلام القاسمي إلى أن المرأة اليمنية ضربت أروع صور الصمود في مواجهة العدوان باستلهامها لسيرة الزهراء.



وفي الحفل الذي تخلله أناشيد مستلهمه سيرة الزهراء.. أشادت الخريجة نفيسة شرف الدين بجهود الهيئة وإسهامها في تشجيع النشء على الإقبال على حفظ كتاب الله.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ