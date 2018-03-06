محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقيم الوضع الطارئ للأمن الغذائي باليمن صنعاء-سبأ:

رأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور "عبد العزيز الكميم اجتماعا للجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "1" للعام 2018 لتقييم الوضع الطارئ للأمن الغذائي في اليمن.





وفي الاجتماع، استعرض رئيس وحدة الأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد الواحد مكرد تقريرا عن نتائج المسح للعام 2016 ،والتفاصيل الفنية واللوجستية الخاصة بتنفيذ المسح وطبيعة التعقيدات التي واجهت التنفيذ.



وأقرت اللجنة الوزارية المكونة من وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن ، ووزير الصحة العامة والسكان محمد سالم بن حفيظ، ووزير المياه والبيئة نبيل عبد الله الوزير تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وعضوية المختصين من الجهات ذات العلاقة لدراسة تقرير حول تقييم الوضع الطارئ للأمن الغذائي والرفع للجنة الوزارية خلال أسبوع.



حضر الاجتماع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد اسحاق، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية المهندس عبد الله الشاطر، ومستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي خالد جابر عفيف.

سبأ [06/مارس/2018]سبأ