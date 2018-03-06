محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة حول آلية إعداد المعايير الأكاديمية المرجعية لبرنامج الطب البشري (مصحح) صنعاء-سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم ورشة العمل الخاصة بإعداد المعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية لبرنامج " الطب البشري بالجامعات اليمنية" ينظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بالتعاون مع المشروع الهولندي لتعزيز قدرات التعليم العالي وجامعة دار السلام الدولية للعلوم والتكنولوجيا.



وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة وكلاء الوزارة وعمداء كليات الطب البشري ونخبة من أستاذة الطب البشري بالجامعات اليمنية ومسئولي مجلس الاعتماد الأكاديمي وممثلي المجلس الطبي ومسئول المشروع الهولندي بصنعاء فؤاد الحداء.. إلى التعرف على الجهود التي بذلت لتحسين مواءمة مخرجات التعليم العالي وسوق العمل.



كما تهدف الورشة إلى التعريف بمشرع المعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية ومناقشة منهجية عمل فريق الإعداد والتعرف على هيكل الوثيقة والخروج بإعداد مسودة أولية للمعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية لبرنامج الطب البشري .



وفي الورشة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، أن هذا العمل يعد خطوة أساسية وبداية الطريق لتصحيح أوضاع الطب البشري في الجامعات اليمنية من خلال إيجاد معايير أكاديمية مرجعية وطنية تساهم في تجويد نوعية المدخلات للحصول على أفضل المخرجات التي تتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق.



وأعتبر أن تحسين الأداء وتجويد نوعية البرامج وفقاً للمعايير الأكاديمية المعتمدة خاصة برنامج الطب البشري مهمة وطنية كونه يمس حياة المواطنين.



وأعلن وزير التعليم العالي أن العام 2018م سيكون عام الاعتماد في الجامعات الحكومية والخاصة .. داعيا الجامعات سرعة استكمال حصولها على هذا البرنامج الذي بدونه لا يمكن لأي جامعة الاستمرار.



فيما اعتبر وكيل الوزارة لقطاع التخطيط وعضو اللجنة الإشراقية العليا لتطوير المعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية الدكتور عبد العزيز الشعيبي، هذا التوجه من أهم الموضوعات على مستوى الجامعات اليمنية لتوحيد المعايير المرجعية الوطنية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية في برنامج كلية الطب البشري، والحد من الاختلالات في مختلف الجامعات.







بدوره أكد نائب رئيس جامعة دار السلام الدولية الدكتور عارف الحكيمي أن الورشة تعد من أهم الورش في مجال التعليم الجامعي لتحديد المعايير الوطنية لبرنامج الطب البشري.



وأشار إلى أن انعقاد الورشة في هذه الظروف يعد انتصاراً ورسالة للعالم بأن اليمنيين يمتلكون كوادر قادرة على مواجهة الصعاب والظروف الصعبة.



فيما استعرض رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الخبير الوطني الدكتور عبد اللطيف حيدر أهداف الورشة وخلفية تاريخية لبداية العمل المنهجي لتحديد وتطوير البرامج الأكاديمية منذ تأسيس المجلس ودوره في اكتشاف الفجوات القائمة بين مخرجات الطب وسوق العمل.



وتطرق إلى الجهود المبذولة لإعداد التقرير الخاص بالرؤية الوطنية للتعليم وتشخيص الوضع الراهن، ودراسة سوق العمل، إضافة إلى دراسة مدى ملائمة مخرجات كليات الطب البشري والهندسة لاحتياجات سوق العمل.



واستعرض المشاركون في الورشة أبرز نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال والتي أكدت وجود قصور وعدم كفاية بالمهارات وفي مقدمتها" مهارات التواصل، والتعرف على المشكلات والحلول الممكنة، ومهارات العمل التعاوني، وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن غياب مهارات الابتكار والإبداع ومهارات مهنية أساسية .



وتناولت الورشة ابرز التحديات التي تواجه التعليم الطبي في اليمن وفي مقدمتها غياب تحديث المناهج الطبية، وتحديث أساليب التدريس وأساليب التقييم وخصائص البرامج الطبية المعاصرة والتقليدية والمقارنة.



كما استعرضت الورشة حقائق المعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية ومنهجية عمل الفرق وهيكل وثيقة المعايير للخروج بمسودة معايير أولية ومراجعتها وعرضها على مجتمع المستفيدين قبل صياغة المسودة النهائية وإقرارها واعتمادها في كافة الجامعات اليمنية .



سبأ [06/مارس/2018]سبأ