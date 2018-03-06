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آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 05:20:06م
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محافظ ذمار يدشن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية في ثلاث مديريات
[06/مارس/2018]
ذمار-سبأ:
دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية لطلاب الصفوف الاولى من الفقراء والايتام والنازحين وابناء الشهداء والذي يستهدف مديريات " ذمار وعنس وميفعة عنس" بتمويل من منظمة اليونسيف.

وخلال التدشين اشاد المحافظ المقدشي بجهود منظمة اليونسيف في تشجيع الاطفال على الالتحاق بالتعليم والعودة الى المدارس ومساندة جهود السلطة المحلية في رفع مستوى الوعي الصحي في اوساط طلاب المدارس.

واكد اهمية ايصال الحقائب لمستحقيها والعمل على تشجيع الاطفال على الالتحاق بالمدارس خصوصا ابناء الاسر الفقيرة والايتام والنازحين وذوي الشهداء الذين أجبرتهم ظروف الحرب والحصار على ترك التعليم.

وبين اهمية نشر الوعي الصحي في اوساط الطلاب بالممارسات الصحية السليمة والنظافة الشخصية والنظافة العامة والاثار الصحية المترتبة جراء الممارسات الصحية الخاطئة.

فيما أشار مدير مكتب التربية والتعليم أحمد علي الوشلي إلى أهمية المشروع في تشجيع الطلاب على مواصلة التعليم والاسهام في انجاح حملة العودة الى المدرسة.

مشيدا بدعم اليونسيف للقطاع التربوي بالمحافظة من خلال تبنيها مشاريع الحقيبة المدرسية وإعادة تأهيل وصيانة مدارس، إلى جانب عدد من البرامج التربوية.

من جانبه اوضح منسق المشروع حسين الحملي، ان المشروع يشمل توزيع 10 الآف حقيبة مدرسية و351 ألف قطعة صابون على طلاب وطالبات المدارس في المديريات المستهدفة، الى جانب تنفيذ برنامج توعية صحية بأهمية النظافة وغسل اليدين.

حضر التدشين مدير مكتب الاوقاف والارشاد القاضي عبدالله الجرموزي ومديرو مكتبي التربية بمدينة ذمار ومديرية عنس عبدالكريم الحبسي ومطهر ابو شايع وعدد من المسؤولين في مكتب التربية بالمحافظة.

سبأ
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