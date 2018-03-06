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آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 05:20:06م
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أمين العاصمة يناقش مع مشائخ الأمانة مواضيع التجنيد الطوعي ويطمئن المواطنين بتوفر المشتقات النفطية
[06/مارس/2018]
صنعاء -سبأ
ناقش اجتماع موسع عُقد اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود محمد عباد وضم المشائخ والأعيان بالأمانة المواضيع المتعلقة بالتجنيد الطوعي والالتحاق بالمؤسسة العسكرية بالإضافة إلى التوعية في مجالات النظافة والمياه والإنارة وكافة المجالات الخدمية المتعلقة بحياة المواطنين .

وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا الأمانة علي الفقري ومازن نعمان ومدير عام شؤون الأحياء والعقال الدكتور قناف المراني...أكد أمين العاصمة أن العدوان على الوطن ليس عدوانا عسكريا فقط وإنما عدوان اقتصادي واجتماعي وذلك من خلال إثارة الفرقة والخلافات وإيجاد بؤر
خطيرة في المجتمع .

وأوضح عباد أن أزمة الغاز والمشتقات النفطية هي إحدى أدوات العدوان لتأجيج الناس والضغط على الدولة من أجل استمرار العبث بحياة وقوت المواطن.. مؤكداً أن أمانة العاصمة تقوم بدورها في هذا الجانب من خلال توفير مادة الغاز المنزلي وفق آلية توزع على جميع مديريات أمانة العاصمة العشر.
.
وطمأن عباد سكان العاصمة بأن المشتقات النفطية متوفرة وقد تم فتح معظم المحطات وتم التعامل مع الأزمة المفتعلة بالتعاون مع الجهات الأمنية .
وأكد عباد أهمية دور المشائخ والأعيان في الدفع بالمواطنين للتجنيد الطوعي ورفد الجبهات وتعزيز اللقاءات بالوجهاء والعقال وأن يكونوا أقرب الى الناس والعمل على خدمتهم .. داعياً المشائخ والأعيان إلى تعزيز دورهم في توعية المواطنين في كل ما يحاك ضد هذا الوطن من مؤامرات
وعلى أن يواصل الجميع الصمود حتى يتحقق النصر.

من جانبه أكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب على ضرورة أن يكون الجميع عند مستوى المسؤولية للوقوف أمام التحديات التي يواجهها الوطن والصمود في وجه العدوان والحصار الذي يشارف على العام الثالث .

وأشار النقيب إلى أن المشائخ هم حلقة الوصل بين قيادة السلطة المحلية وعقال الحارات والمجتمع ولهم دور كبير ومؤثر في المجتمع المحلي .

حضر الاجتماع أعضاء المجلس المحلي بالأمانة محمد العزيري وأحمد صلاح وناجي القوس ووكيل الأمانه عبداللطيف العمري والوكيل المساعد احسن القاضي ورئيس نقابة المشائخ بالأمانة حميد المطري وعدد من المعنيين.

سبأ
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