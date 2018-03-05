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آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 12:09:02ص
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شركة النفط: تم إنزال كميات إضافية من الديزل والبترول تعادل ضعف الاحتياج
[06/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 أكدت شركة النفط اليمنية توفر مادتي البنزين والديزل بكميات تغطي الاحتياج.

وأشارت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنها تتابع عملية توزيع الكميات لمختلف المحافظات .. مبينة أن المواد التي تم توزيعها تزيد عن الاحتياج الطبيعي.

وأوضحت الشركة أنه تم إنزال كميات إضافية لتغطية الاحتياج الزائد بما يعادل ضعف الاحتياج الطبيعي للأيام القادمة من أجل استقرار السوق.

ولفت البيان إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية من الشركة للرقابة على عملية البيع والتوزيع .

ودعت الشركة الجميع إلى عدم الهلع والإنجرار للأزمات التي يفتعلها ضعفاء النفوس لزعزعة الوضع التمويني وكسب أموال غير مشروعة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل مع غرفة عمليات الوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات أو رفع في أسعار للمشتقات على الرقم (01202343).

سبـأ
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