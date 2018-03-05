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مناقشة خطة الإحتياجات الطارئة لمحافظة الجوف
[05/مارس/2018]
الجوف - سبأ :
ناقش إجتماع موسع اليوم برئاسة محافظ الجوف سام الملاحي ضم ممثلو المنظمات الدولية ومنسقي المنظمات المحلية، خطة الإحتياج الطارئة في مجال الغذاء والدواء والإيواء والمياه والتعليم في المحافظة.

واستعرض الإجتماع بحضور مدير مكتب الأوتشا بمحافظتي صعدة والجوف عبدالرحمن محمد، تقارير الإنجاز للمشاريع المنفذة بالمحافظة خلال العام 2017م من قبل المنظمات الدولية والشركاء المحليين وكذا المشاريع قيد التنفيذ.

وفي الإجتماع ثمن المحافظ الملاحي دور مكتب الأمم المتحدة لتبني عقد مثل هذه اللقاءات التي ستسهم بالدفع بالعمل الإنساني وتلبية أغلب الإحتياجات من المشاريع المستدامة .

وأشاد بدور المنظمات الإنسانية في تخفيف معاناة النازحين والمتضررين جراء العدوان الذي فاقم الوضع الإنساني في اليمن.

وشدد المحافظ الملاحي على ضرورة التخاطب مع برنامج الغذاء العالمي لترحيل المواد الغذائية المخصصة لمديريتي خب والشعف والزاهر نظرا للإحتياج الطارئ وإنقاذ أرواح المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء استمرار الحصار .

ودعا المنظمات إلى توسيع أنشطتها الإنسانية في المحافظة بما يتناسب مع الأعداد المتزايدة للمتضررين والنازحين من أبناء المحافظة .

وحث محافظ الجوف على الخروج من هذا الاجتماع بنتائج تسهم في تخفيف معاناة النازحين والمتضررين جراء العدوان والحصار وتلبية احتياجاتهم الضرورية من الغذاء والدواء والإيواء.

من جانبه أشاد مدير مكتب الأوتشاء بصعدة والجوف بدور السلطة المحلية وتعاونها في تسهيل عمل المنظمات لإيصال المساعدات لمستحقيها.

وحث المنظمات العاملة في إطار محافظة الجوف على تقديم خدمات حقيقية للمستهدفين وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية والإحتياجات التي تم تقديمها من السلطة المحلية بالمحافظة .

وأقر الإجتماع الحلول اللازمة للإشكاليات التي تم طرحها والعمل على تجاوزها خلال العام الجاري وكذا العمل على تذليل العوائق التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية في الميدان .

وتطرق اللقاء إلى آلية العمل بين قيادة المحافظة والمنظمات لتنسيق جهود الإغاثة باعتبار السلطة المحلية بالمحافظة هي النافذة الوحيدة لتنظيم عمل المنظمات في المناطق المستهدفة وكذا تنويع تدخل المنظمات بحسب إحتياجات المستفيدين ومضاعفة المساعدات التي تقدم لهم على مستوى المديريات.

سبـأ
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