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آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 12:09:02ص
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تدشين المخبز الخيري لمسجدومؤسسة الصديقة فاطمة الزهراء بصعدة (مصحح )
[05/مارس/2018]
صعدة-سبأ:
دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مشروع المخبز الخيري الذي ينفذه مسجد ومؤسسة الصديقة فاطمة الزهراء .

يستهدف المشروع تقديم الخبز مجانا للمحتاجين والفقراء وأسر الشهداء والأيتام في محافظة صعدة.

واستمع المحافظ عوض من مشرف مشاريع مسجد ومؤسسة الزهراء يحيى الشريف إلى شرح عن طبيعة عمل المشروع الذي ينفذ مجانا بمنطقة آل الصيفي بالإضافة إلى مشروع رعاية 140 يتيما إلى جانب عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها بالمحافظة .

وفي التدشين أشار محافظ صعدة إلى أهمية المشروع الذي يستهدف شريحة الفقراء والأيتام وأسر الشهداء وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء العدوان الذي فاقم معاناة اليمنيين بصورة عامة وأبناء صعدة بشكل خاص وما يفرضه من حصار منذ ما يقارب ثلاث سنوات.

وثمن جهود مؤسسة الصديقة فاطمة الزهراء وما تقدمه من مشاريع خيرية .. ووجه بتزويد المخبز بخمسين كيس قمح شهريا تعاونا ومساندة

سبـأ
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