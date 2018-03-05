محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ناطق حكومة الإنقاذ: الحكومة لن ترضخ لضغوط بعض التجار وافتعالهم للأزمات صنعاء - سبأ :

أكد الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ عبد السلام علي جابر أن الحكومة لن ترضخ للضغوط التي يحاول بعض التجار المُستغلين فرضها من خلال افتعالهم للأزمات، للقبول ببيع مادة الغاز المنزلي بأسعار مرتفعة تضاعف معاناة المواطن الذي يواجه العدوان والحصار إلى جانب الدولة بوعي كبير وصبر منقطع النظير.



وأشار الناطق الرسمي للحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط عدد من المتلاعبين بأسعار مادة الغاز وفتح المحطات أمام المستهلكين للبيع بسعر ثلاثة آلاف ريال، كخطوة أولية نحو تخفيضه إلى السعر الرسمي.



وحذر من يحاول استغلال أزمة الغاز بافتعال أزمة أخرى في المشتقات النفطية بهدف الضغط على الحكومة للقبول برغبات أولئك المُستغلين، وهو ما لا يمكن القبول به.



كما أكد إصرار الحكومة على حماية المجتمع من المستغلين والمتلاعبين واتخاذها كافة الإجراءات القانونية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.



ودعا المتحدث باسم الحكومة، القطاع الخاص إلى القيام بدوره الوطني في هذه المرحلة التي تختبر فيها المواقف الوطنية والإنسانية والأخلاقية .. مشددا على أهمية الارتقاء بهذا القطاع باعتباره شريكا أساسيا إلى جانب الدولة في كافة المجالات.



وطمأن كافة المواطنين بتوفر مادة الغاز والمشتقات النفطية بكميات تغطي احتياجات المستهلكين .. لافتا إلى ضرورة عدم الإصغاء للشائعات التي يغذيها العدوان ومرتزقته في الداخل بغرض إقلاق المجتمع وإثارة المخاوف في أوساط المواطنين.

سبـأ [05/مارس/2018]سبـأ