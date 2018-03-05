محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أداء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بصعدة صعدة - سبأ :

عقد مجلس إدارة المياه بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ رئيس مجلس الإدارة محمد جابر عوض، الجوانب المتعلقة بتجربة ضخ بئر رقم 1 تلمص .



واستعرض الاجتماع الحساب الختامي لعام 2016م بالإضافة إلى الالتزامات السابقة على المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة.



واستمع الاجتماع إلى تقرير مدير المؤسسة محمد الصعدي حول إيرادات المؤسسة لعام 2017م والتي بلغت 11 مليون .. مبينا أنه سيتم تركيب 150 عداد لمدينة صعدة القديمة ومائة بمنطقة الصحن، والانتهاء من شبكة الجوازات ضخ مباشر.



ولفت التقرير إلى أنه سيبدأ العمل بمدينة رحبان في الخزان والشبكة، كما سيتم الإعلان عن مشروع المسلحقات في جانب تأهيل واستكمال شبكة مياه مع منظومة طاقة شمسية.



وأكد المحافظ عوض ضرورة البدء بتسوير الأراضي الخاصة بمؤسسة المياه حفاظا على أصول وعقارات المؤسسة .



وثمن جهود قيادة المؤسسة وموظفيها لتحسين الأداء .. ووجه بتشكيل لجنة لحل إشكالية بئر الواسعي والبدء بتركيب منظومة طاقة شمسيه وتشغيل البئر.

سبـأ [05/مارس/2018]سبـأ