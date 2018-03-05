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آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 12:09:02ص
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مدير مكتب الرئاسة يؤكد حرص القيادة السياسية على حماية صنعاء القديمة(مصحح)
[05/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد حرص القيادة السياسية على حماية صنعاء القديمة من كافة أشكال العبث والتشويه لطابعها المعماري الفريد وبقائها في قائمة التراث العالمي.

وشدد مدير مكتب رئاسة الجمهورية خلال ترأسه اليوم اجتماع ضم نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي على ضرورة اتخاذ الإجراءات للحد من المخالفات وأعمال التشويه لأبنية صنعاء القديمة وطابعها المعماري المتميز.

وحث على التنسيق بين أمانة العاصمة والجهات المعنية لرصد المخالفات ومنعها في إطار القانون بهدف حماية مدينة صنعاء القديمة والحفاظ على معالمها وطابعها المعماري.

وفي الاجتماع الذي حضره النائب العام القاضي ماجد الدربابي ووزير الداخلية اللواء عبد الحكيم الماوري ووزير الشباب والرياضة حسن زيد .. قدم أمين العاصمة حمود عباد ورئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية محمد فارس عرضا للجهود التي تقوم بها أمانة العاصمة والهيئة لتظل صنعاء القديمة محافظة على نسيجها المعماري وبقائها في قائمة التراث العالمي .

واستعرض عباد وفارس احتياجات أمانة العاصمة والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وذلك بهدف الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة وتسهيل حركة المرور فيها وتحسين مظهرها الجمالي والخدمات فيها.

وتطرق الإجتماع إلى الإستحداثات التي تخالف الطابع المعماري لصنعاء القديمة .. مؤكدا بهذا الخصوص سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإيقاف أي استحداث يخالف طابعها المعماري وإزالته مع الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة.

وحث الاجتماع الجهات المعنية بالاستمرار في النزول الميداني ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات بما يضمن الحفاظ على المدينة القديمة ونسيج أبنيتها الذي جمع بين الفن والجمال المعماري .

حضر الاجتماع مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى لشئون الاقتصادية صالح شعبان ومستشار الرئاسة الدكتور جعفر حامد محمد ورئيس دائرة السلطة المحلية بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي .

سبـأ
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