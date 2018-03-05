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آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - مارس - 2018 الساعة 12:09:02ص
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مناقشة دعم منظمة رعاية الأطفال للمركز الصحي بقاع الرقة بهمدان
[05/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 ناقش اجتماع بصنعاء اليوم إمكانية دعم منظمة رعاية الأطفال الدولية للمركز الصحي في قاع الرقة بمديرية همدان.

وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ومدير برنامج الصحة والتغذية بالمنظمة الدكتور حامد عبده، إلى احتياجات المركز الصحي خاصة في مجال الأمومة والطفولة.

وأشار الدكتور المنتصر إلى ضرورة تشغيل مركز قاع الرقة كمركز لخدمات الطوارئ والطوارئ التوليدية.

ولفت إلى احتياجات المركز من التجهيزات الطبية بما في ذلك الحضانات والمولد الكهربائي ومنظومة طاقة شمسية والأشعة التلفزيونية والمختبر وكذا توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.. مثمنا دعم المنظمة للقطاع الصحي بالمحافظة.

فيما أكد مدير برنامج الصحة والتغذية بالمنظمة استعداد المنظمة دعم المركز بأثاث وتجهيزات طبية لتشغيله كمركز أمومة وطفولة وكذا توفير أدوية وحوافز للكادر الفني العامل بالمركز ومولد كهربائي ومنظومة طاقة شمسية وصيانة وترميم للمركز الصحي.

سبـأ
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