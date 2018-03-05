محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة الحشد والتعبئة العامة بمديرية بني حشيش صنعاء - سبأ :

دشنت بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم حملة الحشد والتعبئة العامة لمنتسبي القوات المسلحة بحضور الوكيل مانع الأغربي وممثلي المكونات السياسية وعدد من القادة العسكريين والمشائخ والاعيان .



وفي التدشين أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محمد بشير ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان .. لافتا إلى أهمية تحرك منتسبي القوات المسلحة والأمن للدفاع عن الوطن.



وأشار إلى ضرورة إنجاح الحملة .. مؤكدا أن مسئولية الدفاع عن الوطن تقع على عاتق الجميع وفي المقدمة القوات المسلحة.



فيما ثمن عبدالسلام الشهاري دور قبائل بني حشيش في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ورفد الجبهات بالرجال والعتاد .



بدوره أكد مدير المديرية محمد القاضي أهمية استمرار رفد الجبهات بالرجال والعتاد وإعادة منتسبي السلك العسكري إلى معسكراتهم والتحرك إلى ميادين الصمود.

سبـأ [05/مارس/2018]سبـأ