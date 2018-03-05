محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة عمران يطلع على مخالفات البناء بمركز المحافظة عمران - سبأ :

اطلع وكيل محافظة عمران أمين فراص اليوم على عدد من مخالفات البناء بمركز المحافظة.



وخلال الزيارة التي رافقه أعضاء اللجنة الفنية لتقييم المخططات العمرانية وإزالة المخالفات المشكلة من الأشغال وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، على المخالفات في شارع الحدبة الشرقية بجمعية القشيبي وشارع صنعاء وجوار صرافه العامري في الشارع العام وصولا إلى جولة النصر جوار فرع البنك المركزي .



وأكد الوكيل فراص استمرار اللجنة في عملها لتقييم المخالفات العمرانية في عاصمة المحافظة .. لافتا إلى اهتمام قيادة المحافظة بإزالة هذه المخالفات والاعتداء على الأراضي والممتلكات العامة .



وأوضح أنه يرافق أعمال اللجنة تنفيذ مشاريع الردم والرصف وتعبيد ودك الشوارع عبر صندوق صيانة الطرق في عدد من الشوارع الرئيسية بعاصمة المحافظة.

سبـأ [05/مارس/2018]سبـأ