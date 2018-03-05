اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 64.29 دولار للبرميل لندن – سبأ :

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين متجهة صوب 64 دولاراً للبرميل بفعل التوقعات لطفرة كبيرة في إنتاج النفط الأمريكي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.



وانخفض خام برنت بحلول الساعة 1237 بتوقيت غرينتش 8 سنتات ليسجل 64.29 دولار للبرميل.



واستقر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط دون تغير عند 61.24 دولار للبرميل بعد أن صعد في وقت سابق 0.7 بالمائة.



وجاء هذا الانخفاض بعدما عدلت وكالة الطاقة الدولية نمو إنتاج النفط الأمريكي بزيادة كبيرة، قائلة إن البلد سينتج ما يقرب من 17 مليون برميل يومياً في 2023م ارتفاعاً من 13.2 مليون العام الماضي .

سبأ [05/مارس/2018]سبأ