محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المسابقات العلمية والمنهجية بعدد من مدارس عمران عمران-سبأ:

دشن مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية عمران منصور البركي ومعه رئيس شعب التوجيه والمناهج احمد القارني اليوم المسابقات العلمية والمنهجية والإذاعات المدرسية بعدد من مدارس محافظة عمران.



تشارك في الفعالية التي تنظمها إدارة الأنشطة المدرسية بشعبة التعليم، ,مجمع الصعر التربوي ومدارس 22 مايو والفوز بمنطقة الضبر والفاروق بمنطقة الحجز وعمر المختار بمنطقة الجنات والشهيد الزبيري ومدارس ابناء سبأ بمدينة عمران .



وفي التدشين مدير مكتب التربية بالمديرية لى أن هذه المسابقة تتضمن مجالات الإنشاد والشعر والأدب والرسم والخطابة وغيرها من الأنشطة العلمية التي تهدف الى تنمية قدرات الطلاب والطالبات وخلق روح التنافس.

سبأ [05/مارس/2018]سبأ