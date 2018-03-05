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آخر تحديث: الإثنين، 05 - مارس - 2018 الساعة 06:40:25م
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  عربي ودولي
(اونروا) توجه نداء للمجتمع الدولي لدعم برامجها الانسانية في غزة
[05/مارس/2018]
غزة – سبأ:
جددت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) اليوم الاثنين نداءها للمجتمع الدولي بتوفير 354 مليون دولار من أجل تمكينها من تقديم خدماتها الانسانية خصوصا في قطاع غزة.

وذكرت "الاونروا" في تقرير نصف شهري عبر مكتبها بغزة أنها بحاجة إلى 354 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة ذات الأولوية للاجئين الفلسطينيين تشمل توزيع السلال الغذائية وتوفير فرص عمل مؤقتة وصحة الطوارئ والتعليم وكذلك المأوى في المنطقة الساحلية.

وقالت إن سبب ازدياد الازمات الانسانية يعود الى تقلب الحالة السياسية والامنية ودخول الحصار البري والبحري والجوي عامه ال11 ما ادى الي عرقلة فرص العمل بسبب الحصار الاسرائيلي .

وأضافت أن معدل البطالة في غزة من بين أعلى المعدلات في العالم ويعتمد ما يقرب من مليون لاجئ فلسطيني على المساعدات الغذائية الطارئة وهو يشكل زيادة بمقدار عشرة أضعاف عن رقم الأشخاص الذين كانوا يطلبون الحصول على تلك المساعدات في عام 2000 والذي كان يبلغ 100 الف شخص فقط.

وأوضحت أنها تواجه زيادة على طلب خدماتها الناتجة عن نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين ويتم تمويل "الأونروا" بشكل كلي عبر تبرعات وإسهامات طوعية وأن احتياجات النمو فاقت الدعم المالي .

واعتبرت تخفيض الولايات المتحدة وهي اكبر مانح للاونروا تمويلها للوكالة إلى 60 مليون دولار في عام 2018 خطوة سلبية ستؤثر على الخدمات الأساسية بشكل يمكن التنبؤ به.

ودعت جميع الدول الأعضاء إلى العمل بشكل مشترك من أجل بذل الجهود التي من شأنها تمويل موازنة برامج الأونروا في العام الجاري لتقديم خدماتها.

وتقدم الاونروا خدماتها الى 3ر1 مليون لاجئ من اصل 9ر1 مليون شخص يعيشون في قطاع غزة بمعدل نحو 70 بالمئة من اجمالي عدد السكان الفلسطينيين.

سبأ
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