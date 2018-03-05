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آخر تحديث: الإثنين، 05 - مارس - 2018 الساعة 06:40:25م
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  عربي ودولي
الرئيس الكوري الجنوبي يرسل وفدا أمنيا لبيونج يانج
[05/مارس/2018]
سول ـ سبأ:
أرسل الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان، وفدا يضم مسؤولين أمنيين إلى كوريا الشمالية اليوم، في محاولة لإقناع بيونج يانج بإجراء مباحثات مع واشنطن.

وقال تشونج يوي يونج، كبير المستشارين الأمنيين للرئيس الكوري الجنوبي قبل التوجه لبيونج يانج، إنه سوف ينقل تصميم الرئيس على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق سلام دائم.

ومن المقرر أن يبقى الوفد المؤلف من عشرة أشخاص، من بينهم رئيس الاستخبارات الكوري الجنوبي سوه هون، في بيونج يانج حتى غدا الثلاثاء.

ولم يتضح ما إذا كان الوفد سوف يلتقى بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون.

سبأ
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