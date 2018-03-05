عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة سبعة سوريين بجروح في قصف بالقذائف على مستشفى في العاصمة دمشق دمشق – سبأ :

أعلنت السلطات السورية عن اصابة سبعة مواطنين بجروح اليوم الاثنين نتيجة اعتداء مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) والمجموعات التابعة له المنتشرة في بعض مناطق الغوطة بالقذائف على مستشفى تشرين في العاصمة دمشق.



وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان "ارهابيي تنظيم (جبهة النصرة) المنتشرين في بعض مناطق الغوطة اطلقوا عدة قذائف هاون صباح اليوم على مشفى تشرين" .



واضافت ان القصف "تسبب بإصابة 7 من المراجعين إلى المشفى إصابات بعضهم خطرة" .. مشيرة الى "أن الاعتداء الإرهابي ألحق أضراراً مادية في المكان" .



واشارت الوكالة الى "ان ثلاثة مدنيين اصيبوا أمس بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) والمجموعات التابعة له المنتشرة في بعض مناطق الغوطة بالقذائف على أحياء سكنية في مدينة دمشق وريفها".

سبأ [05/مارس/2018]سبأ